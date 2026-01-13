Sorpresa: habrá operativos de tránsito constantes con seis requisitos clave en Corrientes

Las fiscalizaciones de tránsito en Corrientes se intensificarán con nuevos controles que, según anticiparon las autoridades municipales, serán "constantes".

De acuerdo con información compartida por el director General de Tránsito de la ciudad, Ricardo García, los operativos de control vehicular se realizarán en distintos horarios y subrayó que "serán constantes".

En ese sentido emitió una recomendación de "andar con todas las documentaciones obligatorias".

Y enumeró seis requisitos para automovilistas y otros seis para quienes conducen motocicletas.

Requisitos clave

De acuerdo con la información brindada por García, para quienes se encuentren al volante de un auto o camioneta las exigencias de los inspectores de Tránsito serán las siguientes:

-Licencia de conducir.

-DNI.

-Revisión Técnica Obligatoria del vehículo.

-Cédula del automotor o autorización de manejo.

-Seguro vigente.

-Cinturón de seguridad colocado.

Motos

Asimismo, los motociclistas deberán poseer

-Licencia de conducir.

-Cédula de la moto o autorización de manejo.

-Seguro.

-Contar con todas las medidas de seguridad como el uso de casco obligatorio tanto conductor como acompañante.

-Los dos espejos retrovisores.

-Chapa dominio bien colocada.

Alcoholemia

En los últimos días recobró vigencia la cuestión de los límites de alcoholemia permitidos para la circulación vehicular, luego de que la villa turística de Paso de la Patria flexibilizara los límites y pasara de la tolerancia 0 a 0,5.

Aunque en diversos puntos del país está impuesto, al igual que en rutas nacionales, que no está permitido ni un gramo de alcohol en sangre, en la ciudad de Corrientes sigue vigente la normativa que permite 0,5 para quienes conducen automóviles o camionetas y 0,2 para motociclistas.