Provincia aumentó un 12% los haberes y acumula 15 mejoras salariales en menos de tres años

El Gobierno de Corrientes en agosto, aplicó un nuevo incremento salarial del 12%, lleva otorgados 15 aumentos desde 2023, beneficiando a activos, jubilados y pensionados, con impacto directo en el sistema previsional provincial y la obra social.

Esta medida, diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, representa la tercera recomposición del año y eleva a 15 los aumentos acumulados desde 2023.

Con esta decisión, la inversión anual en salarios asciende a $66.000 millones, lo que implica un impacto directo en los aportes y contribuciones al IPS y al IOSCOR, fortaleciendo además el sistema previsional provincial.

Detalles de las mejoras en agosto 2025

Administración Central : 12% de aumento en la asignación de clase en todas las categorías. Incremento del 55% en el concepto 134, que también incluye a excombatientes de Malvinas.

Docentes : 12% de aumento al básico y suba del Complemento Docente Provincial (código 632) de $115.366 a $314.200, remunerativo y liquidable hasta dos cargos.

Vialidad : 12% en el básico y creación del código 134 con $137.000 remunerativos.

Seguridad : 12% de incremento en el Valor Punto, actualización de mínimos garantizados y de los códigos 179, 180 y 601.

Salud Pública: 12% de incremento en guardias, becas de residentes, fortalecimiento y enfermería, además del programa Más y Mejor Trabajo. El código 134, remunerativo, se eleva un 55%.

Antecedentes de aumentos

En 2025, los incrementos se dieron en marzo, julio y agosto. Durante 2024 se aplicaron en febrero, marzo, abril, junio, agosto y octubre, mientras que en 2023 se otorgaron en marzo, abril, mayo, junio, septiembre y noviembre.

Con esta política de recomposiciones, la administración provincial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, en un contexto de alta demanda salarial a nivel nacional.