Faustina La Libertad Avanza la unidad
Provincia aumentó un 12% los haberes y acumula 15 mejoras salariales en menos de tres años

En agosto, el Gobierno de Corrientes aplicó la tercera recomposición salarial del 2025.

Por El Litoral

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 10:28

El Gobierno de Corrientes en agosto, aplicó un nuevo incremento salarial del 12%, lleva otorgados 15 aumentos desde 2023, beneficiando a activos, jubilados y pensionados, con impacto directo en el sistema previsional provincial y la obra social.

Esta medida, diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, representa la tercera recomposición del año y eleva a 15 los aumentos acumulados desde 2023.

Con esta decisión, la inversión anual en salarios asciende a $66.000 millones, lo que implica un impacto directo en los aportes y contribuciones al IPS y al IOSCOR, fortaleciendo además el sistema previsional provincial.

Detalles de las mejoras en agosto 2025

  • Administración Central: 12% de aumento en la asignación de clase en todas las categorías. Incremento del 55% en el concepto 134, que también incluye a excombatientes de Malvinas.

  • Docentes: 12% de aumento al básico y suba del Complemento Docente Provincial (código 632) de $115.366 a $314.200, remunerativo y liquidable hasta dos cargos.

  • Vialidad: 12% en el básico y creación del código 134 con $137.000 remunerativos.

  • Seguridad: 12% de incremento en el Valor Punto, actualización de mínimos garantizados y de los códigos 179, 180 y 601.

  • Salud Pública: 12% de incremento en guardias, becas de residentes, fortalecimiento y enfermería, además del programa Más y Mejor Trabajo. El código 134, remunerativo, se eleva un 55%.

Antecedentes de aumentos

En 2025, los incrementos se dieron en marzo, julio y agosto. Durante 2024 se aplicaron en febrero, marzo, abril, junio, agosto y octubre, mientras que en 2023 se otorgaron en marzo, abril, mayo, junio, septiembre y noviembre.

Con esta política de recomposiciones, la administración provincial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, en un contexto de alta demanda salarial a nivel nacional.

