Recuperaron tres animales vacunos que fueron robados en San Miguel

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron recuperar tres animales vacunos denunciados como sustraídos en la localidad de San Miguel.

Tras tomar conocimiento de dos hechos ilícitos en la zona, los agentes realizaron intensas tareas de búsqueda y rastrillaje en áreas rurales.

En primer lugar, hallaron una vaca y un ternero, y posteriormente recuperaron el tercer animal vacuno, confirmándose tras las averiguaciones que se trataba de los denunciados como sustraídos.

Los animales recuperados fueron trasladados a la unidad policial, donde se continuaron con los trámites de rigor correspondientes, siempre con la intervención de la Unidad Fiscal, garantizando así el correcto procedimiento legal.