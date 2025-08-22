Corrientes: una “viuda negra” robó 40 millones de pesos a un comerciante de San Miguel

Un comerciante de la localidad de San Miguel denunció la sustracción de $40 millones de su domicilio en un hecho que se ajusta a la modalidad delictiva conocida como "viuda negra".

Según los relatos aportados ante la Comisaría local, el hombre invitó a una mujer a cenar en su casa y, en medio de la velada, se quedó dormido.

La víctima estimó que la mujer le habría colocado algún somnífero en la bebida para neutralizarlo y aprovechar para buscar objetos de valor. El incidente ocurrió el jueves por la noche, y el hombre descubrió el robo en las primeras horas del viernes, cuando encontró su casa desordenada y notó la falta de $40 millones en efectivo, perfumes de la línea Avon y un teléfono celular.

La Policía identificó rápidamente a la principal sospechosa del delito gracias a los datos aportados por la víctima. Con base en esa información, comenzaron a realizar investigaciones bajo las directivas de la Unidad Fiscal en turno.

Debido a la gravedad del caso, las fuerzas de seguridad desplegaron un intenso trabajo de recolección de datos y emitieron un pedido de captura y aprehensión que arrojó resultados positivos en horas del mediodía.La Comisaría de Distrito San Miguel informó queEl procedimiento se realizó en horas de la tarde del viernes, y tras su captura en San Miguel, se dejó sin efecto la orden de individualización y localización que pesaba sobre ella.Además, se anticipó que se prevén más detenciones en relación con el mismo caso, lo que indica la participación de otros cómplices.La causa se encuentra en manos de la justicia, y la detenida quedó a disposición de la Unidad Regional VI con asiento en Ituzaingó.