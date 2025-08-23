¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Faustina La Libertad Avanza la unidad
Las noticias más importantes del 23 de agosto

Por El Litoral

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 07:00

Valdés encabezó la apertura de la Feria “Iberá ConVida” en La Unidad

Corrientes: una “viuda negra” robó 40 millones de pesos a un comerciante de San Miguel

Tras superar el cáncer, Faustina continúa su tratamiento y su mamá recuperará la pensión

Decomisaron envoltorios de cocaína al desarticular un kiosco narco

Lisandro: "El 31 la libertad y el cambio, las garantiza el león"

Hermanos con pedidos de captura por robo atrapados en un control policial

La foresto-industria de Corrientes afirma que el uso de bitrenes reduce un 20% los costos logísticos

Ricardo Cardozo: el ministro de Salud de Corrientes descartó la presencia de fentanilo en la provincia y denunció recortes de Nación

Corrientes: cómo funciona la Boleta Única que debuta en las elecciones nacionales








 

