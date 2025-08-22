¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Virginia Gallardo implante coclear Eduardo Vischi
SINIESTRO VIAL

Puente Chaco-Corrientes: serias demoras por un accidente con dos camiones

El siniestro se registró cerca de las 16 de este viernes, a la altura del barrio Los Pescadores de Resistencia. 

Por El Litoral

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 16:26

El tránsito en el puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes, se encuentra con serias debido a un accidente de tránsito. El siniestro, que involucró a dos camiones, se produjo cerca de las 16 de este viernes.

Según pudo saber El Litoral, el choque ocurrió en el carril que va hacia Chaco, a la altura del barrio Los Pescadores, en la ciudad de Resistencia.

Debido al incidente, el tránsito en la vía interprovincial quedó totalmente interrumpido, provocando largas filas de vehículos en ambos sentidos y demoras para los conductores que intentan cruzar el puente.

