Puente Chaco-Corrientes: serias demoras por un accidente con dos camiones

El tránsito en el puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes, se encuentra con serias debido a un accidente de tránsito. El siniestro, que involucró a dos camiones, se produjo cerca de las 16 de este viernes.

Según pudo saber El Litoral, el choque ocurrió en el carril que va hacia Chaco, a la altura del barrio Los Pescadores, en la ciudad de Resistencia.

Debido al incidente, el tránsito en la vía interprovincial quedó totalmente interrumpido, provocando largas filas de vehículos en ambos sentidos y demoras para los conductores que intentan cruzar el puente.