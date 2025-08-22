¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

viuda negra Faustina La Libertad Avanza
ALLANAMIENTO EN UN BARRIO CAPITALINO

Decomisaron envoltorios de cocaína al desarticular un kiosco narco

Por El Litoral

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 21:15

Un mujer fue detenida este viernes, luego del allanamiento a un domicilio del barrio 3 de Abril, por Calle 4 al 1.100, donde detectaron que funcionaba un kiosco narco donde incautaron 7 envoltorios cocaína con un peso de 6,23 gramos.


El operativo realizó personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en conjunto con la División de Policía de Alto Riesgo – P.A.R.-, por infracción a la Ley 23.737.


Además, incautaron recortes de polietileno, teléfono celular y la suma de $18.700 pesos argentinos, entre otros elementos de interés, los que fueron decomisados por orden de la Justicia Federal que también dispuso la detención de la dueña de casa, una mujer de 28 años.
Según detallaron, la Policía llegó hasta el lugar mediante tareas de inteligencia.

