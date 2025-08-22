Decomisaron envoltorios de cocaína al desarticular un kiosco narco

Un mujer fue detenida este viernes, luego del allanamiento a un domicilio del barrio 3 de Abril, por Calle 4 al 1.100, donde detectaron que funcionaba un kiosco narco donde incautaron 7 envoltorios cocaína con un peso de 6,23 gramos.



El operativo realizó personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en conjunto con la División de Policía de Alto Riesgo – P.A.R.-, por infracción a la Ley 23.737.

Además,los que fueron decomisados por orden de la Justicia Federal que también dispuso la detención de la dueña de casa, una mujer de 28 años.Según detallaron, la Policía llegó hasta el lugar mediante tareas de inteligencia.