Los candidatos de Encuentro por Corrientes visitaron varios barrios de Capital

Los candidatos de Encuentros por Corrientes recorrieron varios barrios de Corrientes Capital para escuchar las demandas de los vecinos y proponer sus proyectos.

El candidato a la Vicegobernación, Martín Barrionuevo, a intendente, Gustavo Canteros y a viceintendente, "Ito" Iturriaga, dialogaron con vecinos del barrio Patono, La Chola, Juan XXIII, San Antonio Este, El Cocal, Ponce y varios más.

En las reuniones encabezadas por los candidatos se aunaron pedidos que se traducen en mejoras estructurales, espacios públicos y mejora en los servicios, así como lugares de esparcimientos y deporte.

Así mismo, se les propuso que de llegar al poder los candidatos pondrán a los barrios como prioridad, ya que para el gobierno actual lo importante "está dentro de las cuatro avenidas", afirmó Canteros.