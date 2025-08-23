Mentiras y traición: Tini Stoessel rompió el silencio y Rodrigo de Paul quedó en la mira

Tini Stoessel demostró a través de sus canciones y su personalidad, tener una sensibilidad especial y que en parte eso, fue lo que la transformó en una de las grandes artistas del momento. Pero paralelamente a su crecimiento, la Triple T no la pasó nada bien.

Todo su romance con Rodrigo De Paul , desde la forma en que comenzó en el escándalo que eso significó con Camila Homs, su abrupto final y diferentes cuestiones personales duras, como el complejo momento de salud de su papá, la afectaron notoriamente.

Ataques de pánico, ansiedad y depresión, obligaron a que Tini se retirara por un tiempo de los escenarios. Viviendo hoy un presente diferente, en donde evolucionó en varios aspectos, tiene muy presente lo que padeció y hoy logra analizarlo desde otra mirada.

“Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, le confió Stoessel a Daniel Ambrosino, luego que el periodista le consultó acerca de un posible casamiento con De Paul.

LAS REVELACIONES DE TINI STOESSEL

Las mentiras, las traiciones y todo lo que debió pasar Tini, la llevaron a tener una resiliencia irrompible. Gracias a la ayuda su psicóloga y sus amigas que estuvieron para ella en todo momento, es que hoy vive libremente el amor y, aunque no lo confirmaron, reconciliados con de Paul a partir de las últimas fotos de ellos juntos en Miami.

“Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, comentó Tini, quien a sus 28 años tiene una mirada diferente de la vida.

En lo respecta a lo vínculos con su gente, Stoessel sabe que eso es algo por lo que debe trabajar día a día y en ello se enfoca: “Las personas que realmente están al lado mío, son las que realmente saben lo que me sucede”.

Fuente: Paparazzi.