Gustavo Valdés recibió a su par santafesino, Maximiliano Pullaro

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la mañana de este jueves. El encuentro entre mandatarios se da en el marco de la firma de un convenio entre ambas provincias.

A través de X (ex twitter) Valdés dio la bienvenida a Pullaro, a quien recibió en la pista del aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro.

Cabe recordar que la rúbrica del convenio creará un enlace fluvial entre las costas de Bella Vista y la de Villa Ocampo, Santa Fe. Esta acción busca dinamizar el transporte de cargas entre ambas provincias.

Por otra parte, se confirmó que Pullaro acompañará a Valdés en el acto de cierre de campaña de la alianza Vamos Corrientes que se realizará este jueves desde las 20, en el Club San Martín.

El potencial de Bella Vista

Las obras que se licitaron en junio de este año contemplan la construcción de un embarcadero en Bella Vista, con un enfoque en mejorar la infraestructura existente y optimizar las operaciones logísticas.

En su momento, la intendente de la localidad, Noelia Bazzi, dijo que “Sabemos el potencial y todo lo que Bella Vista puede aportar a la provincia, al país y al mundo y este es otro paso más hacia ese horizonte, apuntando siempre a mejorar la calidad de vida de la gente”.

