River Plate buscará jóvenes talentos en Boca Unidos

El Club Atlético River Plate probará jugadores de las divisiones infanto juveniles del Club Atlético Boca Unidos (CABU). Las evaluaciones se realizarán el próximo jueves 11 de septiembre en el Estadio Leoncio Benítez.

El proceso de scouting, que se desarrollará en horas de la tarde, será exclusivo para jugadores del club y abarcará de la categoría 2010 a 2016, más precisamente chicos de 9 a 15 años.

Los jugadores serán evaluados por los captadores Santiago Alonso y Pedro González. También estarán presentes el coordinador de captación Jerónimo Casoli y el coordinador de Fútbol Infantil, Juan José Borrelli. Todos de River Plate.

Los interesados deben comunicarse con el coordinador de las divisiones inferiores de CABU Eduardo Tedesco (379-4674194). O bien dirigirse al predio de Boca Unidos ubicado sobre Ruta Nacional N°12, entre Verona y Cazadores Correntinos, de 16 a 19 de lunes a viernes.

Vale recordar que es la segunda vez en el año que un club de Primera División llega a CABU buscando jóvenes promesas para sus filas. El Club Talleres de Córdoba visitó el Leoncio Benítez el pasado 24 de junio para evaluar a juveniles de las categorías 20009 a 2016.

A ello se suma, figuras que tuvieron su formación en CABU como Lucas Álvares que juega en la sexta de Racing Club y fue convocado a la Selección Argentina Sub-16. Más recientemente se puede mencionar a Eliseo Gael Soto (defensor central), Román Sebastián Coceres (delantero), Maximiliano Delgado Aranda (volante central) y Dylan Santino Delgado (delantero) que participaron de un torneo nacional categoría 2013 convocados por Defensa y Justicia.

Otro ejemplo es Mariano Zamudio de 14 años que forma parte de las inferiores de Talleres de Córdoba y este año jugó un mundial de clubes en Italia para su categoría. O bien Matías Baroni que comenzó a los 5 años en la escuela del aurirrojo y a los 14 años emigró a Boca Juniors, actualmente forma parte de la quinta división.

El interés de estas instituciones de la Liga Profesional revelan el crecimiento de las categorías inferiores del CABU. Con equipos que son protagonistas en los torneos locales, provinciales y regionales de la AFA.