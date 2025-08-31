Insólito: una presidenta de mesa fue reemplazada porque no sabía leer ni escribir

Este domingo de elecciones en Corrientes se vivió una escena tan particular como inesperada. En la mesa N° 2245 de la Escuela N° 54 de Caá Catí, ante la ausencia del presidente de mesa designado, la vicepresidenta quedó a cargo de la jornada electoral, aunque con una limitación llamativa ya que no sabía leer ni escribir. Al tomar conocimiento del caso fue reemplazada por una suplente de otra mesa.

La mujer, que únicamente puede “dibujar” su firma, comenzó a desempeñar sus funciones con la ayuda de fiscales partidarios, quienes colaboraron solidariamente para sostener el normal funcionamiento de la mesa. A pesar de la dificultad, el proceso de votación se desarrolló sin mayores inconvenientes, aunque con cierta lentitud, según precisó Redes Sociales Caá Catí.

Un caso insólito en la jornada electoral

Tras conocerse la situación, las autoridades dispusieron que una suplente de otra mesa tomara el control y asumiera como presidenta, regularizando el procedimiento. El episodio generó sorpresa y comentarios entre votantes y fiscales, que destacaron el hecho como un caso insólito en medio de los comicios.