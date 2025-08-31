Germán Gómez se consagró en Polonia junto a la selección Argentina

La selección Argentina de vóleibol, con el correntio Germán Gómez en el plantel, se quedó con el torneo Memorial Wagner en Polonia, un certamen preparatorio para el Mundial de Filipinas que dará inicio el 12 de septiembre.

El equipo albiceleste se impuso de manera invicta en el certamen al vencer a Brasil, Serbia y Polonia. Gómez fue titular en la segunda jornada.

En el inicio del certamen, el último viernes, Argentina derrotó a Brasil por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21, con Pablo Kukatsev como máximo anotador con 14 puntos.

El sábado, el conjunto argentino dio cuenta de Serbia por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-17. Gómez, jugador oriundo de Carolina, fue titular y marcó nueve puntos.

Mientras que este domingo, Argentina superó a Polonia por 3 a 1, con parciales de 25-20, 21-25, 25-19 y 26-14, con Luciano Palonsky como máximo anotador con 17 puntos, mientras que el opuesto correntino aportó 2.

Argentina mostró un alto nivel de juego ante una de las potencias mundiales que tuvo en León y Kurek a los más buscados. Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Méndez trabajaron bien en ataque y bloqueo en los momentos clave para hacer la diferencia y festejar 3 a 1.Argentina tiene previsto disputar un amistoso con Brasil nuevamente en Polonia antes de viajar a Filipinas para disputar el Mundial.El debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23:30, contra Finlandia, luego el 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el jueves 18.En Polonia, Argentina se presentó con 15 jugadores pero el cuerpo técnico deberá descartar a uno para concurrir a Filipinas.