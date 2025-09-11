Corrientes: Gustavo Valdés inauguró una comisaría y apostó a "tener una Policía más ágil"

El gobernador Gustavo Valdés encabezó en la mañana de este jueves la inauguración de una comisaría en la localidad de Ramada Paso.

El acto inició con la entonación del Himno Nacional tocado por la banda de música de la Policía de Corrientes.

Por una Policía más ágil

El mandatario dijo al respecto que “modificamos las estructuras jurídicas, que son las estructuras que no se ven. Incorporamos en el procedimiento penal grandes estructuraciones que permiten a la fuerza no duplicar su labor”, sino que “cambiamos el código y hoy la Policía se encuentra a disposición del Juzgado para poder realizar lo que establece el Fiscal”, concluyendo que esto permite tener “una tutela jurídica más pronta o más ágil”.

Valdés ponderó esta medida pues afirma que “hace que tengamos más policías en la calle y tener una Policía más ágil”.

En contra del narcomenudeo y el micro delito

“Esta es parte de la zona caliente”, dijo el gobernador y agregó que “estamos padeciendo por algunos hechos que antes no los teníamos, porque el delito va mutando, por lo tanto tenemos que seguir modificando las leyes para tratar temas que si están en la calle”.

Así es que Valdés apuntó contra el narcomenudeo y agregó que “es la causante, muchas veces, del micro delito”, justificando el cambio del código para “tener un despacho ágil” y así “poder involucrar a los fiscales y jueces de garantía para que podamos combatir el micro delito y el narcomenudeo”.

Nueva dependencia

La nueva dependencia cuenta con hall de acceso, sala de prevención, oficinas administrativas, dormitorios para el personal, radios, cocina comedor y sala para detenidos y un nuevo móvil.

Junto al gobernador estuvieron presentes el nuevo mandatario electo, Juan Pablo Valdés, el intendente local, Arturo Puyol, el Jefe de la Policía, Comisario General licenciado Miguel ángel Leguizamón y el Ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos.

