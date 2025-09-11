Demoraron a tres personas y secuestraron dos motocicletas en barrios de Corrientes

En el marco de tareas preventivas, la Policía de Corrientes informó que durante la madrugada y mañana del miércoles se realizaron distintos procedimientos en los que fueron demoradas tres personas y secuestradas dos motocicletas, en operativos desarrollados en diferentes puntos de la ciudad capital.

Uno de los hechos ocurrió en inmediaciones de las calles Ballerini y N° 337 del barrio Molina Punta. Allí, personal policial detectó la presencia de un joven de 26 años que se encontraba observando viviendas y el interior de vehículos estacionados.

Según informaron fuentes oficiales, el individuo no pudo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado y trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Por otro lado, cerca de las 4 la Policía realizó un segundo operativo sobre la intersección de avenida Patagonia y Matías Pipet. Allí, un joven de 29 años fue sorprendido observando vehículos mientras se desplazaba en una motocicleta Yamaha XTZ.

Al notar la presencia policial, intentó alejarse del lugar, pero fue interceptado a pocos metros. Según se indicó, el hombre contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

En un tercer operativo, realizado alrededor de las 8 en avenida La Paz al 2400, la Policía demoró a un hombre de 48 años que circulaba en una motocicleta marca Motomel Blitz Tuning.

Según los agentes, el rodado presentaría características similares a una moto denunciada como sustraída. El conductor no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia del vehículo.

Los tres demorados y las motocicletas secuestradas fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.