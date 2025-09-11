¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO

Dos menores fueron demorados con una pistola calibre 22 en Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 11:39

La Policía de Corrientes informó que este miécoles detuvo a dos menores que portaban un arma en un barrio la capital provincial.

En el marco de un operativo realizado a las 20:30 en la intersección de Taragüí y avenida IV Centenario, aprehendieron a dos jóvenes de 14 y 17 años, que tenían en su interior una pistola de calibre 22.

Según se pudo contastar por un testigo, los jóvenes tenían el arma entre sus prendas, que fue secuestrado durante la requisa. Se trataba de una pistola marca Bersa, cromada.

El arma fue secuestrada y los adolescentes fueron trasladados a la dependencia policial, donde se inició una causa de oficio por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, bajo las directivas de la Fiscalía en turno.

Cumpliendo con los protocolos vigentes para casos que involucran a menores de edad, ambos fueron entregados a sus progenitores, previa firma de las actas correspondientes.

