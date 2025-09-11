Juegos Culturales Correntinos: últimos días para inscribirse para el selectivo en Capital

El Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) anunció este jueves que se encuentra abierta la inscripción para el selectivo de la ciudad de Corrientes de los Juegos Culturales Correntinos.

Este año se cumplen 20 años de trayectoria y la convocatoria estará abierta hasta el jueves 18 de septiembre, mientras que el evento se desarrollará el martes 23 de septiembre a partir de las 9 horas, en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland (Av. Costanera Gral. San Martín 100).

Bajo el lema “20 años sembrando talentos”, esta edición celebra dos décadas de una iniciativa que busca promover la expresión artística entre jóvenes de 12 a 18 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las disciplinas incluidas son: canto solista, conjunto musical, danza, teatro, freestyle, pintura/dibujo, cuento, poesía, fotografía, historieta y videominuto. Además, se abrió la posibilidad de que ex ganadores de ediciones anteriores vuelvan a participar.

Quienes deseen inscribirse deben enviar sus datos (y, en caso de corresponder, sus obras) al correo electrónico: [email protected] o comunicarse vía WhatsApp al 379-4559413 o 379-4224720, en el horario de 8 a 14.

Las disciplinas escénicas (canto, conjunto musical, danza, teatro y freestyle) se presentarán presencialmente el 23 de septiembre. En tanto, las disciplinas visuales y literarias deberán entregar sus obras hasta el mismo jueves 18 en la sede del ICC (San Juan 546).

Los seleccionados en esta etapa capitalina accederán a la fase zonal, que se desarrollará entre octubre y noviembre en diferentes localidades del interior de la provincia.

Finalmente, la etapa provincial está prevista para fines de noviembre, donde los ganadores recibirán un reconocimiento por parte del organismo cultural.

En simultáneo, varias comunas del interior ya comenzaron con sus propias instancias locales. Los interesados deberán acercarse a las direcciones de Cultura de sus municipios para conocer fechas y condiciones.

Desde su creación en 2006, los Juegos Culturales Correntinos se consolidaron como una herramienta de inclusión y participación artística, promoviendo el acceso al arte en sectores con menor visibilidad y fomentando el desarrollo de capacidades creativas en todo el territorio provincial.