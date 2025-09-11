Nicolás Tejo: "Vamos a mantener lo que está bien y avanzar con los nuevos proyectos”

El intendente electo de Riachuelo, Nicolás Tejo, analizó en Hoja de Ruta el resultado de las elecciones y los desafíos que marcarán el inicio de su gestión. Con el 47,6% de los votos, duplicó a su principal competidor y consolidó al Partido Popular como una de las fuerzas de mayor crecimiento en la provincia.

“El respaldo fue claro: la gente pidió un cambio. Ahora tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante”, expresó.

Una transición ordenada

Tejo confirmó que ya inició reuniones con el actual jefe comunal, Martín Jetter, y destacó la buena predisposición para la transición: “Fue una reunión positiva. Esperamos recibir un municipio ordenado y con cuentas claras. Vamos a mantener lo que está bien y avanzar con los nuevos proyectos”.

Entre las obras en continuidad mencionó la entrada de San Cayetano, donde está previsto un asfaltado con apoyo provincial.

El intendente electo remarcó que su plan de gobierno estará enfocado en: mejorar la transitabilidad de los barrios y calles; obras públicas como plazas; polideportivo y mejoras en el hospital local, servicios municipales más ágiles y cercanos.

Aseguró que su gabinete tendrá perfiles jóvenes, activos y preparados. “Más que títulos, me interesa que quienes asuman tengan energía, compromiso y ganas de trabajar por el pueblo”, subrayó.

