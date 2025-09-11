Los trabajadores de la forestadora Tapebicuá cortan una ruta de Corrientes

Los trabajadores de la forestadora Tapebicuá de Gobernador Virasoro continúan este jueves con sus reclamos, los cuales se manifiestan en forma de corte de la Ruta Nacional 14.

La medida de fuerza replica la misma acción del martes de esta semana, donde los trabajadores informaron sobre el corte de una sola mano de la RN 14.

Cabe recordar que el conjunto de trabajadores denunciarán penalmente a los directivos de la empresa por “apropiación indebida de los aportes de seguridad social”.

En un comunicado publicado los trabajadores aclararon que el “paso legal no es suficiente para obtener una respuesta inmediata”, por lo que “nos vemos obligados a hacer visible nuestro reclamo”.