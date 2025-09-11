Valdés entregó 10 viviendas, habilitó un cajero automático y anunció más obras en Ramada Paso

En un evento que combinó la entrega de viviendas, infraestructura y servicios financieros, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó un acto en la localidad de Ramada Paso. El mandatario entregó las llaves de 10 viviendas construidas bajo el programa Oñondivé y anunció la construcción de 20 unidades habitacionales más para la comuna.

La jornada también incluyó la inauguración de un cajero automático del Banco de Corrientes (BanCo) y la habilitación de una nueva comisaría.

Valdés destacó que el programa de viviendas nació a partir de la demanda social, priorizando a las familias que necesitaban materiales para construir su propio hogar. “Hoy es imposible poder comprar o construir una vivienda. El crédito hipotecario volvió, pero volvió para la gente que tiene. Para los que no tienen, nunca vuelve”, expresó el gobernador. Por esta razón, afirmó que el Estado debe estar presente en los sectores más vulnerables.

Inversión para el desarrollo local

El gobernador Valdés recordó que las viviendas entregadas están completamente equipadas con muebles y electrodomésticos, producidos en la provincia, lo que ayuda a proteger la industria local. En su discurso, también se refirió al desarrollo de la localidad y anunció una nueva inversión para la comunidad: “La próxima vez que venga quiero que invirtamos en una canchita de fútbol 5 y un espacio verde, con iluminación, para que el barrio pueda disfrutar”.

La entrega de las casas fue posible gracias a un trabajo articulado entre el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), que aportó la logística; la Municipalidad de Ramada Paso, que se encargó de la mano de obra; y el Ministerio de Desarrollo Social, que realizó el amueblamiento.

Un cajero para fortalecer la economía local

Además de las obras habitacionales, Valdés inauguró un cajero automático del BanCo, ubicado sobre la Ruta 12. El servicio busca facilitar el acceso a transacciones financieras a los habitantes de la zona, quienes antes debían viajar a localidades vecinas para poder cobrar sus sueldos o jubilaciones.

El vicepresidente del banco, Ricardo Rodríguez, subrayó que la medida forma parte de un plan integral del Gobierno provincial para llegar a todos los municipios. La presencia del cajero, según el gobernador, también impulsa el movimiento de la economía local, ya que los vecinos ahora pueden gastar el dinero en los comercios de la localidad.