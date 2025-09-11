Encontraron muerto al turista argentino que habría sido secuestrado en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth (54), el turista argentino que había desaparecido esta semana en Río de Janeiro, fue hallado muerto este jueves, confirmó su familia, que ya inició los trámites para lograr su reconocimiento y el avance de la investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Ainsworth había sido visto con vida por última vez el domingo por la noche. Sus hijos viajaron de urgencia a Brasil para tratar de interiorizarse con la investigación ya que intuían que podría tratarse de un secuestro.

La familia reveló que sus cuentas bancarias fueron vaciadas en las últimas horas y su teléfono hizo extraños movimientos desde Brasil.

"A las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones, y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”, contó a la agencia de noticias NA, Alan, uno de sus hijos.

La preocupación escaló cuando los encargados del hotel llamaron a la familia porque Alejandro no se había presentado para hacer el check out. Sus hijos, que ya estaban alertas por movimientos extraños en sus cuentas bancarias, viajaron de inmediato a Brasil para impulsar la búsqueda.

Pero este jueves al padre lo habían "encontrado muerto", tras lo cual tomaron contacto con las autoridades del consulado y la justicia brasileñas para realizar su reconocimiento oficial en la morgue e iniciar las averiguaciones sobre su deceso.

Previamente, uno de los hijos había contado a la prensa que “desde el lunes estamos en Río. La policía de turistas está en la investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda". "Los hospitales públicos informaron que no lo recibieron”, agregó.

