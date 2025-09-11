Gallardo incluye a Juan Cruz Meza en la lista de la Copa Libertadores

La próxima semana se pondrán en marcha los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los clubes están habilitados a realizar tres variantes en sus listas de buena fe y River hará uso de esa opción que permite el reglamento.

El Muñeco y su cuerpo técnico optaron por incorporar a tres futbolistas juveniles que durante este semestre comenzaron a ganarse un lugar dentro del primer equipo.

Uno de los jugadores elegidos por Marcelo Gallardo para sumar el plantel “copero”, es el correntino Juan Cruz Meza.

El volante de 17 años, oriundo de Caá Catí, aprovechó los minutos en cancha que le dio el DT y ahora será tenido en cuenta para la Copa Libertadores.

El debut profesional de Juan Cruz fue en la primera jornada del torneo local ante Platense.

Juan Cruz Meza, que utilizará la casaca 47 ingresará en lugar de Santiago Simón que fue transferido al Toluca de México.

De esta forma, en la lista millonaria para los cuartos de final habrá tres correntinos dado que se mantiene Maximiliano Meza, hermano de Juan Cruz, que se recupera de una lesión y el delantero curuzucuateño Maximiliano Salas.

También se suman a la lista para los cuartos de final Lautaro Rivero y Bautista Dadín.

Rivero, defensor central que fue repescado por el Millonario en esta ventana de transferencias luego de destacarse con Central Córdoba de Santiago del Estero durante la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, asumirá la dorsal número 13 y ocupará la plaza que dejó Rodrigo Aliendro que pasó a Vélez Sarsfield.

El lugar dejado por Franco Mastantuono (se incorporó al Real Madrid) será ocupado por Bautista Dadín, atacante que viene de formar parte de la nómina que viajó al Mundial de Clubes y que hizo su estreno oficial con la banda roja a mediados de agosto contra Godoy Cruz. El goleador de la Reserva portará el número 27.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciarán su llave de cuartos de final ante Palmeiras el 17 de septiembre, en el Monumental. La revancha se llevará adelante el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce que protagonizarán San Pablo y Liga de Quito.

Antes del inicio de la llave copera, River Plate buscará este sábado, desde las 19, continuar en lo más alto del Grupo B del Torneo Clausura en su visita a Estudiantes de La Plata.