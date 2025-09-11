¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Hospital Garrahan Policía de Corrientes Masacre de Margarita Belén
Competencia

Running en Corrientes: el Rural Trail se prepara para su sexta fecha

Más de 200 atletas participarán este domingo 14 de septiembre en el evento de running que forma parte del Circuito Correntino. La prueba, que ofrece distintas distancias, busca promover el deporte en el interior de la provincia.

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 17:34

Se celebrará este domingo el Rural Trail “Uniendo Pueblos”, una competencia de running que conectará las localidades correntinas de Gobernador Martínez y Yatay Tí Calle.

El evento, que forma parte de la sexta fecha del Circuito Correntino de Running, contará con la participación de más de 200 competidores en las distancias de 30, 21, 14 y 7 kilómetros.

La organizadora, Patricia Flores, informó que la prueba dará inicio a las 7:30 en la estancia “La Correntina”. Esta edición será especial, ya que contará con la presencia de un atleta ciego y de “El Gaucho”, un corredor de Buenos Aires conocido por competir en alpargatas y boina.

Carrera infantil inclusiva y apoyo provincial

Además de la competencia principal, el sábado 13 se llevará a cabo una carrera infantil inclusiva en la plaza central de Gobernador Martínez. El evento, que se coordina con la Fundación Pequeños Pasos de Santa Lucía, espera la participación de 130 niños de distintas edades.

Flores destacó el apoyo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia y subrayó que el objetivo principal del evento es “llevar el deporte a los pueblos del interior para promover el bienestar y la salud”.

