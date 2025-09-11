Corrientes: más de 700 caballos fueron rescatados del maltrato y reubicados en un campo

La Municipalidad de Corrientes anunció un nuevo hito en su programa de bienestar animal al lograr la liberación de 711 caballos.

El último grupo, compuesto por 45 equinos, fue reubicado en un campo de la localidad de Empedrado, donde podrán vivir en condiciones adecuadas. Esta acción forma parte del Plan de Reconversión Productiva de Carreros.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, detalló que “aproximadamente la mitad de estos caballos fueron entregados voluntariamente en el marco del plan y la otra mitad fueron retirados de la vía pública, ya sea porque tenían alguna situación de maltrato o porque estaban sueltos y representaban un riesgo para la comunidad”.

Atención veterinaria y seguimiento

Antes de ser liberado, cada animal recibe atención integral por parte del municipio. Calvano explicó que, al ingresar al predio, los caballos reciben cuidados veterinarios, nutrición adecuada y, si es necesario, un tratamiento de recuperación.

El funcionario también destacó que la labor del municipio no termina con la liberación de los animales, ya que continúa el seguimiento veterinario y el control de las vacunaciones periódicas en los campos donde son reubicados.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Para que el programa sea más efectivo, Calvano hizo un llamado a la colaboración de los vecinos. Explicó que la participación ciudadana es clave para detectar y denunciar situaciones de riesgo. Para ello, los ciudadanos pueden utilizar distintos canales: