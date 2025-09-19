Tassano detalló los avances de la construcción del nuevo estadio de Regatas Corrientes

El intendente de Corrientes y actual presidente del Club de Regatas, Eduardo Tassano, compartió los avances de la construcción del nuevo estadio de la institución que se desplomó el pasado agosto.

En una reciente declaración a la prensa, Tassano confirmó que la etapa de demolición ya ha concluido y que el proyecto del nuevo estadio está en marcha. El ambicioso plan apunta a construir una arena de nivel internacional, cumpliendo con las normas de la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba), lo que abrirá la puerta a torneos internacionales oficiales.

“Queremos hacer un estadio con las reglas de la Fiba para que en el futuro podamos albergar competiciones internacionales. Actualmente solo podemos realizar torneos amistosos o de menor envergadura a nivel continental y nacional”, explicó Tassano.

Además, adelantó que el diseño del estadio incluirá sonorización especial para grandes recitales, dado que el Club de Regatas, en sus más de 100 años de historia, ha sido punto de encuentro para eventos deportivos y culturales de gran relevancia.

La construcción del nuevo estadio se desarrollará en varias fases, y el intendente estima que el proyecto se completará en unos 10 meses o un año. Entre las mejoras destacadas en el diseño del nuevo espacio, se incluirán mayores comodidades para jugadores y aficionados, incluyendo palcos, mejor acceso, salidas de emergencia y una mejor distribución para facilitar la circulación tanto dentro como fuera del estadio.

Colaboración y apoyo estatal

En cuanto a la financiación de la obra, Tassano destacó la importante colaboración del Estado provincial, que ha venido apoyando a los clubes de Corrientes en la mejora de sus infraestructuras. “Todos los estadios de la ciudad fueron financiados por el gobierno provincial. En Argentina, el deporte y la cultura son solventados por el Estado”, expresó.

El trabajo conjunto con otros clubes también fue para que Regatas continúe compitiendo en la Liga Nacional de Básquet, mientras se desarrollan las obras en su estadio. Eln ese sentido aclaró que: "El Club San Martín cedió sus instalaciones para que los jugadores de Regatas puedan seguir entrenando y participando en la competencia".

Posición sobre el contexto político y económico

Consultado sobre la situación política y económica del país, en particular sobre las medidas del gobierno de Javier Milei, Tassano expresó su preocupación por la falta de apoyo en el Congreso para las iniciativas del Ejecutivo Nacional. “Hay un cortocircuito con todos los sectores, lo que complica la situación económica”, señaló el intendente, refiriéndose específicamente a la falta de diálogo con sectores como el de los discapacitados, el Garrahan y las universidades. Para Tassano, este tipo de divisiones genera un impasse que afecta el desarrollo del país.