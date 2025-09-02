Valdés encabezará la puesta en valor del Centro Cultural de Esquina

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará este martes un acto para la puesta en valor de un Centro Cultural en la localidad correntina de Esquina.

La actividad está prevista que empiece las 19:30 horas en la intersección de avenida Bartolomé Mitre y Benito Lamela.

La presencia del mandatario en el sur provincial se enmarca dentro de una agenda institucional orientada al fortalecimiento de espacios culturales y comunitarios, en línea con las políticas del Gobierno provincial de promover la identidad y el desarrollo local.

La recuperación y acondicionamiento del Centro Cultural “Esquina” busca ampliar la oferta cultural para vecinos y artistas locales, además de mejorar la infraestructura edilicia disponible para actividades educativas, sociales y recreativas.