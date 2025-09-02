¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Karina Milei Justicia de Corrientes Gustavo Valdés
Karina Milei Justicia de Corrientes Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AGENDA EN EL INTERIOR

Valdés encabezará la puesta en valor del Centro Cultural de Esquina

El mandatario provincial visitará la ciudad para presidir el acto oficial.

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 07:53

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará este martes un acto para la puesta en valor de un Centro Cultural en la localidad correntina de Esquina.

La actividad está prevista que empiece las 19:30 horas en la intersección de avenida Bartolomé Mitre y Benito Lamela.

La presencia del mandatario en el sur provincial se enmarca dentro de una agenda institucional orientada al fortalecimiento de espacios culturales y comunitarios, en línea con las políticas del Gobierno provincial de promover la identidad y el desarrollo local.

La recuperación y acondicionamiento del Centro Cultural “Esquina” busca ampliar la oferta cultural para vecinos y artistas locales, además de mejorar la infraestructura edilicia disponible para actividades educativas, sociales y recreativas.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD