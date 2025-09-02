En una revelación que causó revuelo en el programa DDM, el abogado Mauricio D´Alessandro negó que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se vayan a casar. El tema surgió durante un debate sobre la supuesta reconciliación entre Shakira y Antonito De la Rúa, donde el periodista Guido Zaffora aconsejó a la cantante colombiana que firmara un acuerdo prenupcial. Esto haciendo referencia al dinero que ganaron ambos en sus respectivos divorcios y afirmando que ella debería cuidarse más.

Es por esto que la conversación derivó en un intercambio sobre los contratos prenupciales en Argentina. Ante la repercusión de este tema y firme en sus declaraciones, D'Alessandro afirmó que "el 33 por ciento de los tipos que caen en la cárcel del matrimonio firman", lo que provocó las protestas de Mariana Fabbiani y Martín Candalaft.

Cuando Zaffora le preguntó si le recomendaría a Tini y De Paul que firmaran un acuerdo prenupcial, D'Alessandro lanzó la bomba que nadie esperaba sobre lo que imaginábamos sería la boda del año superando, incluso, a Dybala y Sabatini. "No hay prenupcial. No se van a casar. Bombazo para DDM", afirmó el abogado, dejando a todos los presentes en estado de estupor al negar lo que era casi un hecho en el espectáculo.

La fiesta secreta y la razón para los vestidos de novia

A pesar de que el abogado se hizo el misterioso, más adelante en la conversación entró en el terreno de la indiscreción. "Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta", reveló aún sin dar detalles específicos sobre lo que estaba sucediendo realmente y el plan de Stoessel y De Paul.

Ante esta declaración, Mariana Fabbiani completó la idea, afirmando que se tratará de una "celebración del amor" y no de una boda.

