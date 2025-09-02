Bella Vista: recuperaron una yegua valuada en más de 32 millones de pesos

La Policía Rural de Corrientes informó que recuperó una yegua que había sido robada a un productor en la localidad correntina de Bella Vista y detuvieron a dos mujeres.

Se trata de un equino de carrera , raza alazana pampa valuada en más de 32 millones de pesos, que fue localizada tras un seguimiento con cámaras de seguridad que constató que el animal fue trasladado del lugar de propiedad.

Los efectivos policiales, llegaron inmediatamente al sitio donde trasladaron al animal y sorprendieron a un grupo de personas que intentaban entregar la yegua, luego de haber extorsionado telefónicamente a su dueño exigiéndole una suma de dinero a cambio.

Durante el procedimiento, los involucrados atacaron a los policías con piedras y armas blancas, provocando lesiones a dos efectivos.

Como resultado, fueron demoradas dos mujeres: S.M de 21 años, del barrio Pío X, y L. Y., de 29 del barrio J.R. Vidal, ambas de Corrientes Capital. También fueron retenidos dos menores de edad, quienes luego fueron restituidos a sus tutores.

Además del animal, se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con el caso.

La causa quedó caratulada como "robo, atentado y resistencia a la autoridad", y las personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia.