El Gobierno anunció su intervención en el mercado de cambios

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo Quirno en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

La nueva medida para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos supone un abandono, aunque sea temporal, del esquema de bandas de flotación que es parte del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que, en ese marco, el Gobierno -o el Banco Central, en todo caso- no podía vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, hoy en torno a los $1.470 por dólar.

Fuentes de Economía dijeron a Infobae que el FMI fue consultado y dio el visto bueno para el anuncio. Voceros del organismo internacional no habían contestado a las consultas de este medio al momento de la publicación de esta nota.

El dólar mayorista se ofrecía a $1.370 poco antes del tuit de Quirno. A unos $100 de distancia del techo de la banda de flotación, por lo tanto fuera de la zona de intervención según el esquema que regía hasta ayer.

Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, explicó a este medio que tras el anuncio del Tesoro sobre su intervención cambiaria, el mercado mostró un retroceso de los compradores y una marcada reducción en los precios. Según describió, el valor del dólar se ubicaba en torno a $1.378-$1.380 antes de la noticia y, posteriormente, descendió a niveles de $1.355-$1.366, aunque aún con poca fluidez en las operaciones y puntas muy abiertas. Díaz Mayer indicó que la tendencia de baja podría continuar mientras los vendedores sigan dispuestos a aceptar precios por debajo de $1.360 por unidad.

“Todo el que paga arriba de sesenta le están vendiendo, así que yo creo que tiene para correr un poquito más para abajo todavía”, señaló el operador cambiario.

Infobae