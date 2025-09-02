Un bebé murió en condiciones de abandono, la madre fue detenida

Un bebé de apenas dos meses murió este lunes por la mañana en el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón de Santiago del Estero, tras ser trasladado de urgencia desde la ciudad de La Banda. El caso conmocionó a la provincia: tenía signos de abandono extremo.

El drama empezó durante la madrugada, cuando los vecinos del barrio El Tuscal escucharon los gritos desesperados que provenían de una casa ubicada sobre la avenida Belgrano. Poco después, una joven de 20 años salió a la calle con su hijo en brazos y pidiendo ayuda.

“(El bebé) largaba espuma por la boca”, relataron los testigos, según indicaron fuentes cercanas a la causa al diario El Liberal. Rápidamente, los vecinos llamaron a emergencias y la mujer recibió la primera asistencia en el lugar.

El operativo de urgencia y el cuadro crítico del bebé

El pequeño fue llevado primero al Centro Integral de Salud Banda, donde los médicos lograron estabilizarlo parcialmente. Sin embargo, por la gravedad del cuadro, lo derivaron al Cepsi en la capital provincial. El traslado se realizó durante la madrugada, bajo un fuerte operativo sanitario.

Al llegar al hospital pediátrico, los profesionales constataron que el bebé estaba en paro cardiorrespiratorio. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, le corrigieron la glucemia y le administraron adrenalina.

También lo intubaron para intentar salvarle la vida, pero solo pudieron estabilizarlo por unos minutos. El pronóstico de la criatura era reservado.

Fue mientras intentaban revertir el desenlace fatal que los médicos detectaron los signos claros de abandono que presentaba el bebé. Los especialistas decidieron entonces dar aviso a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo.

La investigación y el rol de la madre

Tras la muerte del bebé, la fiscal ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la morgue para la autopsia.

Poco después, el informe forense reveló que el bebé se broncoaspiró, lo que le provocó graves complicaciones respiratorias y, según los médicos, al menos cuatro paros cardíacos durante su internación. Además, indicaron que el pequeño pesaba solo tres kilos y detectaron una “llamativa falta de higiene”.

Mientras tanto, la madre del bebé, que ya había sido detenida por orden de la fiscal, fue trasladada a la Comisaría N.º 2 de la Mujer y la Familia y quedó alojada allí bajo custodia policial.

En las próximas horas será indagada por Gallo, quien ya anticipó que no descarta imputarla por homicidio culposo.

Por otro lado, hasta que se esclarezca su situación, los otros dos hijos de la mujer fueron entregados a sus abuelos paternos. Según trascendió en las últimas horas, ellos ya habían denunciado a la madre por las condiciones en las que tenía a los menores.

TN