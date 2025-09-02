Mica Viciconte opinó del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Armaron un circo"

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue vigente y todos quieren opinar de lo que ocurre entre ellos. En las últimas horas, Mica Viciconte habló sin filtro del tema e hizo un contundente análisis.

En diálogo con Puro Show, la mamá de Luca Cubero no dudó en hablar de la situación que atraviesan la mediática y el novio de la China Suárez. “Son temas muy delicados. Armaron un circo que no hay necesidad. Para mí, el día de mañana se van a arrepentir todos”, comenzó diciendo Mica sobre la denuncia que Wanda le inició a su ex en la Justicia.

“Yo siento que hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Porque es muy fácil decir ‘cuido a mis hijos’, pero después pasa lo contrario. Si vos decís ‘no quiero exponer a mis hijos’ y después los exponés, no va de la mano. Eso es lo raro”, agregó.

“Me parece que es muy importante qué relación tengan los padres, estén separados o no, para que los hijos la lleven un poco mejor”, remarcó. Y cerró, contundente: “Porque si no, son como rehenes, como paquetitos, y no está bueno”.

