Ignacio fue electo en Santa Rosa: "Vamos a trabajar el deporte y luchar contra la droga"

El nuevo intendente de Santa Rosa, José Ignacio, contó a Hoja de Ruta que su eje de gestión serán los jóvenes y estimular prácticas saludables para "alejar a los chicos de ese mal que tanto le hace a la sociedad". El referente de Vamos Corrientes, fue reconocido en campaña por su estrategia de márketing de decir en un video "32 de agosto" para hacer referencia a la lista a la que pertenece.

Ignacio se refirió a su gabinete y aseguró que si bien todavía no está definido: "somos un grupo muy unido". "Queremos el mejor porvenir de Santa Rosa, tenemos profesionales para integrarlo", indicó.

Entre sus ejes de gestión puntalizó en que le interesa mucho trabajar la urbanización de la localidad. "El tema de deportes también, las plazas que están destruidas y todas aquellas cosas que saquen a los chicos de las drogas", mencionó.

El médico también agregó: "Tenemos mucho problema con ese tema y vamos a trabajar con psicólogos y otros profesionales para tratar este tema".

