Ingresaron a robar en una capilla de Corrientes: un detenido y la investigación en curso

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la capital correntina, quien está vinculado al robo de una capilla de donde sustrajeron varios elementos.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en el barrio Molina Punta, fueron alertados sobre un grupo de personas que ingresaron a una capilla ubicada en calle 377, entre Ballerini y calle 30.

Una vez en el lugar, los agentes constataron que se habían sustraído ocho silla, ropa y un aire acondicionado de ventana de 3.000 frigorías, el cual se encontraba desinstalado.

Por tal motivo se iniciaron tareas de investigación, que condujeron a los efectivos a inmediaciones de la capilla, donde se divisó e identificó a un hombre de 31 años, quien se encontraba agazapado, siendo relacionado al hecho. Entre sus pertenencias se encontró una bolsa vacía.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se prosigue con los trámites de rigor, mientras que se continúa con la investigación para hallar los elementos denunciados como sustraídos.

