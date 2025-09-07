El santuario del Gauchito Gil se moderniza: así será el renovado complejo en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó que la construcción del santuario del Gauchito Gil, uno de los sitios de devoción popular más concurridos del país, presenta un gran avance en su modernización e infraestructura.

El predio, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional N°123, en Mercedes, fue integralmente intervenido para dotarlo de mayor seguridad, orden y servicios, en beneficio de los miles de peregrinos y turistas que cada año visitan el lugar.

El imponente santuario principal tiene una superficie de 435 m² y fue diseñado con un atrio y un oratorio para las celebraciones religiosas. Además, el complejo sumará locales comerciales y gastronómicos, camping, anfiteatro, áreas de alojamiento, recreación y un amplio estacionamiento.

Según destacó el gobernador Gustavo Valdés, “en Corrientes invertimos para preservar la fe, valorar la identidad y promover el turismo”. Una vez inaugurado, el renovado santuario se convertirá en un espacio más ordenado, amplio y seguro, capaz de convocar a multitudes en cada celebración al Gauchito Gil.

Con esta obra, Corrientes busca consolidar a Mercedes como un epicentro de devoción y turismo religioso, generando desarrollo económico y reafirmando la identidad cultural de la provincia.