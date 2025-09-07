Corrientes está bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 95%.

Las lluvias comenzarían en horas de la noche del domingo y se extenderían durante gran parte del lunes. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indicó el organismo.

El aviso rige para las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce y zonas aledañas.

Según el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las malas condiciones se mantendrán hasta la tarde del lunes, con mejoras hacia la noche. A partir del martes y durante el resto de la semana, se espera cielo soleado, con mínimas cercanas a los 9°C y máximas de hasta 25°C.