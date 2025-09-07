Berra analizó su vuelta al país y las expectativas que tiene con San Martín

Lautaro Berra es uno de los regresos que tendrá la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. Luego de dos años en Italia, regresa al país como refuerzo del Club San Martín de Corrientes. Tras finalizar la primera semana de entrenamiento se refirió a su retorno, cómo lo recibió el club correntino y sus sensaciones para la temporada.

“Hablábamos con los chicos en que fue una buenísima primera semana de trabajo. Tenemos expectativas altas y con muchísimas ganas de seguir creando cosas”, sostuvo el jugador santafesino.

“Si bien algunos ya habíamos venido mas temprano -lo que creo que habla de la predisposición que tenemos como equipo- unas dos semanas antes para ir conociéndonos, preparándonos y entrenando juntos para crear una cierta identidad”, manifestó.

“Recién es la primera semana (de pretemporada). Siempre uno tiene expectativas altas. El equipo que armó San Martín nos gusta a todos, estamos todos ilusionados, pero después hay que llevarlo a la práctica y creo que lleva muchísimo trabajo”, reconoció.

“Recién vamos una semana y la realidad es que no falta tanto para el inicio pero seguro poco a poco, paso a paso iremos teniendo nuestra identidad de juego y espero que sea una temporada buenísima, que nos vaya muy bien y terminemos lo mas tarde posible”, dijo.

“Fue la Liga que me vio crecer en mi carrera profesional de basquetbolista y por eso significa mucho para mí volver”, sostuvo el pivote.

“Estos dos años que estuve afuera la extrañé un poco, la seguí siempre por la aplicación. Tengo muchos amigos, muchos ex compañeros con los que hoy en día tengo una relación buenísima y eso hizo un poco que la extrañe que la desee y bueno hoy me toca volver y estoy muy feliz”, agregó.

“Desde el primer contacto que tuve con Revidatti (El DT de San Martín) me explicó un poco como era la filosofía del club, que ya hay una cierta identidad que vienen trabajando ellos hace unos años y me encantó la idea”, sostuvo.

“Ahora verlo acá en la práctica es muy bueno. Yo soy de Firmat, una ciudad chica muy del básquet y de un club de barrio similar a este quizás, y siento cosas que las viví de chiquito. Son sensaciones mías, y eso me dice muchas cosas del club y me esta gustando”.

El rojinegro completó el viernes su primera semana de pretemporada con la mayoría de sus jugadores mayores - a la espera del extranjero Reginald Becton que se sumará a los entrenamientos en las próximas semanas- y los juveniles que integrarán el plantel de Liga Nacional.