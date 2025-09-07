Milei aceptó la derrota y ratificó el rumbo del Gobierno

El presidente Javier Milei reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo.

"En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo Milei en el inicio de su discurso, rero aseguró: "El rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar".

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el Presidente en un tono autocrítico el jefe de Estado.

Señaló al peronismo por "haber puesto todo el aparato" del PJ, "que manejan de manera eficiente". Por lo tanto, para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.

"Esto llevará a una profunda autocrítica, donde vamos a corregir en lo que nos hemos equivocado. No hay opción de repetir los mismos errores. Vamos a corregirlos", continuó su breve intervención, de seis minutos.

Dijo que sostendrá y "profundizará" el rumbo económico del Gobierno. "El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a continuar con la fuerte restricción monetaria, con el esquema cambiario, con la política de desregulación", expresó el Presidente.

"No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno: vamos a acelerar el rumbo".