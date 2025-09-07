Allanamientos: detienen a un hombre y secuestran elementos vinculados a un robo

La Policía de Corrientes informó este domingo que lograron la aprehensión de un hombre y secuestraron varios elementos relacionados a un robo tras un allanamiento en la capital correntina.

Efectivos de la Comisaría Décimo Primera Urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Ferré.

El procedimiento permitió la detención de un hombre mayor de edad, identificado como presunto autor de un hecho delictivo que se investiga.

Además, durante el operativo, los policías secuestraron varios elementos de interés, entre ellos una plancha de cabello, un termo marca Stanley y una garrafa de 10 kg, que estarían vinculados a la causa.

El aprehendido, junto con los objetos secuestrados, fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a la dependencia policial, donde se continúan las actuaciones de rigor.