¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Allanamientos: detienen a un hombre y secuestran elementos vinculados a un robo

Por El Litoral

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 21:07

La Policía de Corrientes informó este domingo que lograron la aprehensión de un hombre y secuestraron varios elementos relacionados a un robo tras un allanamiento en la capital correntina. 

Efectivos de la Comisaría Décimo Primera Urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Ferré.

El procedimiento permitió la detención de un hombre mayor de edad, identificado como presunto autor de un hecho delictivo que se investiga.

Además, durante el operativo, los policías secuestraron varios elementos de interés, entre ellos una plancha de cabello, un termo marca Stanley y una garrafa de 10 kg, que estarían vinculados a la causa.

El aprehendido, junto con los objetos secuestrados, fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a la dependencia policial, donde se continúan las actuaciones de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD