Gustavo Valdés exige "diálogo profundo" con Nación y "no para la foto"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este lunes a la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y a la falta de diálogo del presidente Javier Milei con las provincias.

"Nosotros estamos dispuestos a conversar, a aportar, a trabajar para construir una Argentina de progreso y de futuro. Si no tenemos puntos de vista en común, es muy difícil poder construir y para eso necesitamos dialogar", afirmó.

En un tono crítico, Valdés señaló que no ve una política activa de diálogo por parte de la Nación, sino un "estado ausente" que no se sienta a conversar con la producción, la industria y las provincias, que son las que "ponemos el hombro para que la Argentina produzca e industrialice".

El deterioro de las rutas y la crisis de sectores clave

El mandatario provincial lamentó que la mirada del Gobierno nacional se centre exclusivamente en la macroeconomía, sin considerar los problemas reales de las provincias. En ese sentido, mencionó el "gran deterioro" de las rutas nacionales, que ya había advertido con anterioridad. "Comenzamos a ver accidentes de rutas descalzadas. Son accidentes que son evitables a partir de la inversión", expresó en diálogo con TN.

Valdés también se refirió a la situación de sectores clave para la economía provincial. "El sector maderero comienza a atravesar momentos difíciles. El sector arrocero, que el año pasado estuvo muy bien, este año comienza a tener algunas dificultades", explicó, y reclamó que el gobierno se siente a conversar con estos sectores.

Provincias Unidas, un espacio para la construcción

El gobernador destacó la importancia de la unión de las provincias como un camino para salir de la crisis. En ese sentido, confirmó que se realizó un Zoom de gobernadores de "Provincias Unidas" para construir un espacio de diálogo y defender sus intereses. "Nosotros no somos los culpables de la debacle en la Argentina. La debacle en la Argentina lo hicieron los malos gobiernos nacionales", sentenció.

Valdés fue enfático en la necesidad de un diálogo "profundo" y no "para la foto". Aseguró que los gobernadores son maduros y tienen la representación institucional de sus provincias. "Vamos a defender nuestros intereses. Nosotros no somos los culpables del descalabro en la Argentina", concluyó.