Ituzaingó dio inicio a la temporada de carnavales en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó el inicio de la temporada de carnavales en la provincia y convocó a turistas a disfrutar de una de las celebraciones más representativas de la identidad correntina.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó: “Corrientes se enciende al ritmo de sus carnavales. Dije presente en Ituzaingó acompañando este gran inicio e invitando a todos a recorrer y disfrutar esta fiesta en cada rincón de la provincia”.

En ese marco, Valdés remarcó la importancia de los carnavales como un motor cultural, turístico y económico para las distintas localidades, que año tras año reciben a miles de visitantes atraídos por el colorido, la música, el brillo y la pasión de las comparsas.

Asimismo, resaltó que estas festividades no solo fortalecen las tradiciones locales, sino que también generan trabajo y movimiento económico en cada ciudad donde se desarrollan, consolidando a Corrientes como uno de los destinos carnavaleros más importantes del país.

La temporada de carnavales se vive a pleno en distintos puntos del territorio provincial, con propuestas que convocan tanto a familias correntinas como a turistas de otras provincias y países vecinos.