Carina Nazer: gestión de ocho años que puso  en valor la figura del Viceintendente

Con una fuerte impronta social durante el ejercicio de su gestión, Carina Nazer revalorizó en la provincia la figura del viceintendente. Estuvo ocho años como integrante del Departamento Ejecutivo Municipal de Alvear, Corrientes, en dos periodos de gobierno: 2017-2021, y 2021-2025.

“El foco institucional estuvo en el desarrollo humano, pero también pensando en lo educativo y cultural de la comunidad alvearense, como base sólida para el crecimiento con desarrollo en nuestra ciudad”, afirmó la dirigente que el 10 de diciembre pasado cerró su función de dos periodos en el cargo. Acompañó al intendente Miguel Salvarredy.

Militante política desde chica, Carina heredó la vocación de servicio de su familia. Su abuelo Miguel Nazer fue intendente municipal de Alvear, en la década del 40 del siglo pasado, y también legislador provincial.

“Heredé la vocación de servicio público, y sentimiento de pertenencia a la Unión Cívica Radical (UCR), siendo miembro del Comité Central del partido en Corrientes. Estas raíces me hay permitido tener una amplia trayectoria en Franja Morada durante mi formación universitaria como abogada en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)”, comentó Nazer.

“Antes de ser viceintendente, fui también concejal. En 2009 presidí el Concejo Deliberante”, recordó Nazer. En 2021 el entonces gobernador Gustavo Valdés la distinguió como Mujer Destacada del año; y, por otra parte, también recibió el Premio Corrientes como Promotora Cutural.

Nazer es docente con más de veinte años como profesora en el nivel secundario, y más de quince en el superior. Tiene una vasta trayectoria a la cual la fue jerarquizando permanentemente con capacitaciones.

Articulación

“Con el objetivo del acceso al servicio de administración de justicia, como viceintendente trabajé también en una agenda de coordinación con juzgados y secretarías judiciales buscando permanentemente la protección de personas en situación de vulnerabilidad”, comentó.

“La meta fue desarrollar un abordaje integral de casos de alta vulnerabilidad social económica. Siempre se garantizó la confidencialidad de las personas”, destacó Nazer.

Educación y Capacitación

“Con alegría, orgullo y esperanzas, podemos decir que se cumplió un sueño; nuestra gestión posibilitó que llegue a Alvear la Universidad Nacional del Nordeste, la universidad del sol. Esta situación permite que se dicte en nuestra ciudad la Tecnicatura Forestal Industrial, posibilitando el acceso a estudios superiores a aspirantes de toda la zona”, señaló Nazer.

La exviceintendente calificó de “gestión de acuerdos estratégicos de la Municipalidad con la UNNE. Pero también, destacó: “además, coordinamos para que docentes de la localidad pueda capacitarse sumando puntajes; y, además, se consiguieron programas transversales para estudiantes de todos los niveles educativos”.

Cultura, Identidad y Patrimonio

Durante los ocho años de gestión, la Viceintendencia avanzó con la revalorización literaria. “Se recuperó la tradicional Feria del Libro, y se impulsaron las Jornadas Culturales Alvearenses. Recuerdo que se impuso el nombre al espacio cultura de la feria de Escritor José Gabriel Ceballos, y, también, se reconoció institucionalmente al Maestro Ginés Báez”, destacó.

“Hubo un permanente trabajo de colaboración entre el municipio y la Junta de Historia de la Provincia y la organización del VIII Congreso Sanmartiniano en la ciudad (2022). Pero también se valorizó el archivo local”, dijo.

“Hemos promovido el intercambio cultural con Brasil, y fortalecimos la identidad transfronteriza a través de la red ARBRA, con constantes actividades con ciudades de Itaquí y Uruguayana, así como también de Uruguay”, sostuvo.

Compromiso Social y de Género

“En lo que refiere a perspectiva de género, creamos en 2019 en el organigrama municipal la Subsecretaría de la Mujer y Género en Alvear. Esta estructura nos permitió trabajar en conjunto con el Consejo Provincial de la Mujer, ejecutando campañas de concientización y eventos de integración familiar”, informó.

“Promocionamos y profundizamos distintos vínculos entre la comuna y la comunidad; entre estas acciones está la colaboración permanente para con centros de residentes correntinos, como el de La Plata, provincia Buenos Aires, clubes sociales, asociaciones de veteranos de Malvinas y la Biblioteca Popular, entre otras instituciones intermedias.