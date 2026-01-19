Valdés destacó a la Fiesta Nacional del Chamamé como "motor de desarrollo económico para los correntinos"

En el marco de la tercera luna chamamecera y con un nuevo y amplio marco de público en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, resaltó las oportunidades que genera la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial para el desarrollo económico local, al tiempo que invitó a turistas y visitantes a conocer “nuestra manera de ser” a través de la música, la cultura y los carnavales que se viven en toda la provincia.

Ante la prensa, el mandatario expresó estar “contento de poder acompañar al chamamé en una nueva noche de su Fiesta” y comentó que viene recorriendo el interior provincial, donde este fin de semana comenzaron los carnavales en distintas localidades. En ese sentido, mencionó su presencia en Ituzaingó y destacó que este movimiento cultural y turístico “genera muchos puestos de trabajo y oportunidades para los correntinos”.

Valdés subrayó que Corrientes es una de las pocas provincias que logra potenciar el turismo en distintos puntos del territorio a partir de su identidad cultural. “Cerca de ocho o nueve localidades vivieron la primera noche de Carnaval este sábado”, señaló, y anticipó que en los próximos días se podrá disfrutar también de la Fiesta del Auténtico Chamamé Tradicional de Mburucuyá, lo que permitirá seguir generando ingresos a través del turismo.

“Corrientes no tiene nada que envidiar a otros lugares del país”, aseguró el Gobernador, e instó a continuar trabajando para mostrar al país “esta magia que tenemos: el chamamé, nuestros artistas, el baile, el carnaval y nuestra manera de ser”.

Una tercera noche colmada de público

El tercer sapucay de esta 35° edición volvió a colmar el Anfiteatro Cocomarola, con una grilla artística que tuvo como apertura a Cayo Fernández, en su debut como recitador y cantor. Las actuaciones centrales estuvieron a cargo de Cacho Espíndola, César Frette Trío, Florencia De Pompert, Gustavo Miqueri y Trébol de Ases, Paquito Aranda, Raíces y Arpegios del Paraguay y el Ballet de Ñeembucú, provenientes del país vecino. El cierre de la noche, con Iván Ruiz y Tupá, hizo cantar y bailar a todo el público presente.

Visitantes y movimiento económico

Por su parte, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, remarcó que acompaña al Gobernador en las primeras noches del evento y destacó que este tipo de festivales “se convirtieron en una herramienta clave de desarrollo económico”.

Según explicó, durante las diez noches de la Fiesta del Chamamé se observa una fuerte activación de la economía local: aumento de la ocupación hotelera, mayor movimiento comercial, crecimiento de las ventas de emprendedores y artesanos, y más espacios de trabajo para los artistas.

Asimismo, Fornaroli resaltó la presencia de visitantes de provincias vecinas como Entre Ríos, Misiones y Chaco, además de turistas provenientes de Buenos Aires, muchos de los cuales comenzaron a conocer Corrientes a través de destinos como los Esteros del Iberá y las playas, sumándose ahora al calendario cultural y festivo del verano correntino.