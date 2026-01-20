Valdés recibió a intendentes para fortalecer el trabajo conjunto en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió en el Centro Administrativo a intendentes de distintas localidades del interior provincial, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la gestión local y consolidar políticas públicas conjuntas.

Del encuentro participaron los jefes comunales de Mocoretá, Marcelo Tisocco; de Goya, Mariano Hormaechea; y de Loreto, Orlando David Maidana, con quienes el mandatario provincial dialogó sobre la realidad de cada municipio y los desafíos comunes para promover el crecimiento y el desarrollo en toda la provincia.

La reunión se inscribió en la impronta del Gobierno de Corrientes de mantener un vínculo cercano y permanente con los municipios, promoviendo el diálogo institucional y la articulación entre los distintos niveles del Estado como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los correntinos.

En ese sentido, se avanzó en el análisis de acciones coordinadas para fortalecer las gestiones locales, optimizar recursos y potenciar políticas públicas que acompañen el desarrollo productivo, social y económico de las distintas regiones del territorio provincial.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de estos espacios de trabajo conjunto, que permiten escuchar las demandas locales, planificar soluciones y construir una provincia con mayor equidad, crecimiento y oportunidades para todos sus habitantes.