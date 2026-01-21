Aguinaldo dorado: el Banco de Corrientes habilitó el beneficio para los estatales

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que ya se encuentra habilitado el anticipo del aguinaldo, correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio de 2026, a través del Banco de Corrientes (BanCo), bajo la modalidad conocida como “Aguinaldo Dorado”.

El beneficio está destinado al personal activo y pasivo de la administración pública provincial, así como a trabajadores y jubilados de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”.

Se trata de un préstamo electrónico de fácil acceso, que puede solicitarse de manera completamente digital mediante los canales oficiales del banco: Banca Web y la billetera MÁSBanCo, y que se encuentra sujeto a calificación crediticia.

Desde la entidad bancaria informaron que el monto solicitado estará disponible en un plazo máximo de 48 horas hábiles luego de realizada la gestión, lo que permite a los beneficiarios contar con una herramienta financiera ágil y segura.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web oficial www.bancodecorrientes.com.ar, comunicarse con el Contact Center 0800 444 0160, disponible todos los días de 7 a 15, o consultar a través del chat bot “Dora” vía WhatsApp al 3794 948684.