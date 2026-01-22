Valdés recorrió obras hídricas claves en Santa Ana

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, supervisó los trabajos de limpieza de canales que se ejecutan en la localidad de Santa Ana, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en distintos sectores del tejido urbano.

Las tareas forman parte de una serie de intervenciones consideradas estratégicas para la seguridad hídrica de la comunidad, en un contexto marcado por condiciones climáticas que requieren acciones preventivas.

Avance de los trabajos

En el marco de la recorrida, se informó que ya finalizaron las obras en el Canal 9, un conducto clave que desagua aproximadamente el 70 por ciento de la localidad. Actualmente, los trabajos continúan en el Canal 10, que permite el escurrimiento del sector del Ingenio Primer Correntino, y posteriormente se avanzará sobre el Canal 11, correspondiente a Colonia Álvarez.

Estas intervenciones permitirán optimizar el sistema de drenaje pluvial y reducir el impacto de lluvias intensas.

Gestión conjunta entre Provincia y Municipio

Las obras se concretan a partir de las gestiones realizadas por el Municipio de Santa Ana ante el Gobierno provincial, en respuesta a una demanda prioritaria planteada por los vecinos.

La intendente Silvana Almirón destacó el acompañamiento del Ejecutivo provincial y agradeció al gobernador Valdés por la respuesta inmediata, la supervisión permanente de los trabajos y el apoyo constante a las gestiones locales.

“Continuemos trabajando juntos”

Durante la recorrida, el gobernador estuvo acompañado por la jefa comunal; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, y el ingeniero Eduardo Alarico, de Vialidad Provincial.

En ese contexto, Valdés señaló que con estas intervenciones “el agua se va a escurrir de una mejor manera” cuando se registren lluvias copiosas en la localidad, e instó a seguir trabajando de manera mancomunada para mitigar los efectos de las precipitaciones.