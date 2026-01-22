Cronograma detallado del pago del plus especial de enero para municipales de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes anunció el calendario de pago del plus especial para todo su personal, el cual se pondrá en marcha este lunes 26 de enero. El cronograma está diseñado para completarse en dos días, garantizando que la totalidad de los agentes municipales perciban el beneficio antes de finalizar el mes.

Según el esquema oficial, los trabajadores de planta, los contratados y los agentes que forman parte del programa Neike Chamigo y se encuentran bancarizados, tendrán el depósito acreditado en sus cuentas el mismo lunes 26. El dinero podrá retirarse de forma inmediata a través de la red de cajeros automáticos habilitados.

Cronograma para agentes Neike no bancarizados

Aquellos beneficiarios del programa Neike que no cuentan con cuenta bancaria o tarjeta de débito deberán cumplir con un esquema de cobro presencial basado en la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para este grupo, el lugar de pago será la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en calle Brasil 1269, en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20. El calendario quedó definido de la siguiente manera:

Fecha Terminación de DNI Lugar de Cobro Lunes 26 0, 1, 2, 3 y 4 Caja Municipal de Préstamos Martes 27 5, 6, 7, 8 y 9 Caja Municipal de Préstamos

Cobro por ventanilla bancaria

En el caso de los agentes Neike que están bancarizados pero aún no poseen su tarjeta de débito, el cobro se realizará por las ventanillas del Banco de Corrientes, específicamente en la sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826. Estos trabajadores deberán respetar el mismo cronograma por terminación de documento mencionado anteriormente (lunes los documentos del 0 al 4 y martes del 5 al 9).

Con este pago, el municipio busca sostener el poder adquisitivo de sus empleados en un mes de alta demanda de gastos familiares, manteniendo la regularidad en el cumplimiento de los compromisos salariales acordados para este 2026.