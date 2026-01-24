Polich resaltó el impacto económico de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes

En el marco de una octava noche que volvió a lucir un marco de público imponente, el intendente de la Ciudad de Corrientes, Claudio Polich, recorrió el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y puso en valor la trascendencia de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé.

El jefe comunal subrayó que el festival no solo es un emblema identitario, sino un motor fundamental para el desarrollo turístico y productivo de la ciudad.

“Estamos con un gran marco de público en una de las fiestas más importantes que tiene Corrientes”, señaló Polich este viernes, mientras dialogaba con vecinos, medios de comunicación y los numerosos emprendedores que ofrecen sus productos dentro del predio. Para el funcionario, la masividad de esta edición consolida a la Capital como el epicentro cultural de la región durante el verano.

Impulso a los emprendedores locales

Uno de los puntos en los que más enfatizó el intendente fue el derrame económico que genera la "Fiesta Grande" en los distintos sectores de la sociedad. Según Polich, el evento trasciende lo musical para transformarse en una oportunidad laboral concreta para cientos de familias.

“Como ciudad anfitriona nos sentimos muy contentos de poder colaborar, también porque siempre es una fuente de empleo para la ciudad”, expresó.

En ese sentido, destacó la presencia de artesanos y emprendedores locales: “Es una oportunidad para que los visitantes lleven sus recuerdos creados por artistas locales, potenciando el trabajo correntino”.

Corrientes como destino todo el año

Aprovechando la afluencia de turistas de todo el país y del Mercosur, el intendente extendió la invitación para disfrutar de los atractivos naturales y urbanos de la ciudad más allá del festival. Hizo especial mención al principal paseo de los correntinos, asegurando que “la Costanera está espectacular”.

“Corrientes es un lugar al que vale la pena venir y los esperamos a todos con actividades culturales y turísticas durante todo el año”, concluyó Polich, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de mantener una agenda activa que posicione a la ciudad como un destino atractivo en cualquier temporada.