Juan Pablo Valdés sobre el cierre de Alal: "Se hace difícil competir con productos que ingresan de China"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó detalles sobre la situación económica, laboral e industrial de la provincia. En diálogo con la prensa, abordó la deuda de Nación con la provincia, el cierre de la empresa Alal en Goya, posibles aumentos salariales para empleados estatales y la reforma laboral.

En relación con la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, Valdés indicó que espera la confirmación de la fecha del encuentro. “Queremos trasladar la preocupación por el sector industrial, hablar de compensaciones de caja, problemas de financiación y programar el trabajo conjunto durante el año con el Gobierno nacional”, señaló.

Deuda de Nación y finanzas provinciales

Sobre la deuda que mantiene la Nación con Corrientes, el mandatario precisó que incluye la Caja previsional, por más de 200 mil millones, 50 mil millones por consenso fiscal y un reclamo judicial de 30 mil millones en regalías. Según Valdés, se trata de “deudas importantes” que impactan en la gestión provincial.

Respecto de las finanzas de la provincia, afirmó que “están equilibradas, estamos trabajando en atender la agenda social y la infraestructura. Se viene desarrollando todo con normalidad”.

Cierre de la empresa Alal y situación industrial

El gobernador se refirió al reciente cierre de la planta textil de Alal en Goya, que dejó a más de 260 trabajadores sin empleo. “La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones. Estamos siguiendo de cerca la situación, trabajando y viendo las alternativas posibles”, explicó.

Valdés añadió que el contexto internacional y la apertura de importaciones complican a la industria local. “Productos que ingresan de China e India, con mano de obra más barata, hacen difícil competir”, señaló.

Otros sectores productivos afectados incluyen la industria yerbatera, forestal y ganadera. “Hay preocupación porque empieza a colapsar el sector, la industria forestal produce a gran escala y el consumo interno se encuentra detenido”, advirtió.

Salarios estatales y reforma laboral

El gobernador indicó que se está evaluando un posible aumento salarial para los empleados estatales, aunque reconoció la dificultad debido a la caída de la coparticipación. “Tenemos que encontrar el punto de equilibrio para hacer un anuncio certero y dar tranquilidad al sector estatal”, afirmó.

Sobre la reforma laboral, Valdés dijo que “entendemos que debe haber una discusión sobre el sistema laboral, que debe ser más moderno, pero no a cualquier costo. Queremos aclarar algunas cuestiones con nuestros legisladores nacionales y tomar decisiones pensando en el futuro de los trabajadores”.

Obras y gestión hídrica

En cuanto a proyectos de infraestructura, el gobernador destacó trabajos para aliviar la cuenca de San Luis del Palmar, así como obras en la ciudad de Corrientes con nuevos canales y aperturas para el drenaje del agua. También mencionó trabajos de desagüe en el Cambá Cuá, destinados a mitigar los efectos de las lluvias en la zona central y barrios afectados.