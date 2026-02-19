Altas temperaturas: suspenden los plazos procesales en Corrientes por fallas en el sistema

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dispuso la suspensión de los plazos procesales para este jueves 19 de febrero de 2026 en todos los tribunales y dependencias del Poder Judicial de la provincia.

La medida fue adoptada luego de que la Dirección General de Informática informara inconvenientes en el Data Center de la ciudad de Corrientes, originados por problemas de temperatura a raíz de fallas en el sistema de refrigeración central.

Según detalla la resolución N° 39, la situación afectó servicios críticos del Poder Judicial, lo que motivó la decisión de suspender los plazos procesales durante la jornada.

El documento lleva la firma del presidente del Superior Tribunal, Dr. Guillermo M. Semhan, y del secretario administrativo, Dr. Edgar Abraham Parras.

La resolución establece además que la medida debe ser notificada, publicada y difundida por los canales oficiales correspondientes.