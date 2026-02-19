Paso de los Libres se prepara para el Festival Homenaje a Ernesto Montiel

La ciudad de Paso de los Libres se prepara para vivir una nueva edición del Festival Homenaje a Ernesto Montiel, uno de los encuentros más representativos del calendario chamamecero local.

El evento se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1° de marzo en el Anfiteatro Carlos Gomes, donde desde las 21.30 vecinos y visitantes podrán disfrutar del tradicional Chamamé de la Frontera – La gran fiesta.

La propuesta será con entrada libre y gratuita, consolidándose como un espacio abierto para compartir música, danza y tradición en homenaje a Ernesto Montiel, uno de los grandes referentes del chamamé.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla de artistas invitados a través de los canales oficiales.

El festival representa una nueva oportunidad para celebrar la identidad cultural de la región y mantener viva la obra de uno de los nombres fundamentales del chamamé.